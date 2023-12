Napoli-Inter 0-3 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)0-3 è un successo memorabile, da collezione. Non solo per come è arrivato, non solo perché riporta la squadra di Inzaghi in testa alla classifica di Serie A, ma perché fa finire tantinegativi soprattutto sulle partite in casa dei partenopei. TRE – I gol di scarto con cui l’ha vinto a. Non capitava da un’eternità: l’ultima volta era stato il 16 aprile 1977, un altro 0-3 deciso da una doppietta di Giuseppe Pavone e un gol di Adriano Fedele. Poi tre o più gol solo il 10 febbraio 1980 (3-4), il 7 maggio 1995 (1-3) e il 6 gennaio 2020 (1-3). QUATTRO – Le vittorie dell’dal 2000 in poi. Questa è solo la seconda in Serie A, su diciotto incontri, dopo l’1-3 del 6 gennaio 2020. Le altre erano arrivate in ...