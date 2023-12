Napoli | difesa da horror e mercato sbagliato | un abisso tra Kim e Natan

Altre News in Rete:

Emergenza difesa per il Napoli di Walter Mazzarri

La lista degli indisponibili azzurri Dopo il KO contro l'Inter di Simone Inzaghi, ildi Walter Mazzarri è già tornato ad allenarsi questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. Il club partenopeo ha iniziato a scalda i motori in vista del match contro la Juventus ...

Difesa flop e -11 dalla vetta: il Napoli arriva alla Juventus nel ... Goal.com

Difesa, Maradona e scontri diretti: quanti problemi per il Napoli Today.it

Napoli, tifosi furiosi: "Sappiamo bene cosa sta accadendo, verità sotto gli occhi di tutti"

La torcida partenopea è delusa per come il Napoli (non) sta difendendo lo Scudetto che ha sul petto e che ha conquistato dopo ben 33 anni. Il Napoli non è più da tempo la fantastica squadra che ha ...

Emergenza difesa per il Napoli di Walter Mazzarri

Mazzarri è in emergenza difensori sin dal giorno del suo arrivo. Con Mathias Olivera fermo ai box a causa di una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e ...