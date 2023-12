Napoli | Di Lorenzo | ‘Non meritavamo di perdere | come a Madrid Addio scudetto? Pensiamo alla Juve’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 2023-12-04 00:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Giovanni Di, capitano delche oggi si è arreso per 0-3 in casa contro l’Inter, ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue dichiarazioni: DELUSIONE – “Il risultato non ci lascia felici, c’era molta delusione nello spogliatoio perché è un risultato netto, ma secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo espresso un buon calcio, creando qualche occasione importante che non siamo riusciti a concretizzare. In casa ancora non riusciamo a raccogliere punti, ci dispiace per i tifosi che anche stasera sono stati vicinisquadra, un altro risultato che ci penalizza”. MAZZARRI – “Ha cercato di ricompattare un po’ l’ambiente, la situazione era diventata un po’ difficile perché non stavamo raccogliendo i risultati. ...