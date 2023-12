Napoli | De Laurentiis è una furia | 'Abbiamo perso per l'arbitro' E chiama Figc e Aia

(Di lunedì 4 dicembre 2023)-Inter ha lasciato molti strascichi per la direzione di gara di Massa. Tra i più furiosi c'è sicuramente il presidente...

Altre News in Rete:

De Laurentiis è una furia: partono le telefonate dopo Napoli - Inter

- Inter, Deè una furia: imbecca Meluso e poi chiama Aia e FigcCome riporta 'Il Mattino', a scatenare ulteriormente il malcontento è stato lo stesso presidente Aurelio De

Gli chiedono di Napoli-Inter, De Laurentiis reagisce a modo suo (FOTO) AreaNapoli.it

QUI NAPOLI - De Laurentiis: "Abbiamo perso per colpa dell'arbitro"

Prossimo avversario della Juventus in campionato, il Napoli deve presto cercare di smaltire le scorie lasciate dalla sconfitta subita contro l'Inter. Come riportato da "Il Mattino", il presidente dei ...

Mattino: “De Laurentiis furioso: telefonate alla Federcalcio e all’AIA per protestare”

La reazione di De Laurentiis è furente, è lui che decide che Mazzarri non debba andare a parlare né in TV né in sala stampa ...