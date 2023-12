Nalì | party natalizio nello store di via Chiaia per presentare le novità della collezione

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Con addobbi natalizi e luci scintillanti loha dato il benvenuto a clienti e amici che si sono dati appuntamento in via92 per trascorrere un pomeriggio divertente tra brindisi, shopping e scatti sorridenti! Dalle ore 18 ha avuto inizio ilHolly Jollydove ammirare tutte leditargatee dove approfittarepromo solo per quel giorno “One for you and One for your Bestie” che dava diritto ad uno sconto del 20% sul totale di 2 acquisti. Tra un regalo e l’altro a cui pensare scegliendo tra borse, portafogli, trousse con iniziali e simboli, bijoux per tutti i gusti e tutte le tasche, occhiali e altri accessori cool, gli ospiti si sono lasciati tentare dalle proposte golose ...