My Home My Destiny | anticipazioni dal 4 all’8 dicembre | Zeynep si riavvicina a Mehdi?

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Proseguono su Mediaset Infinity i nuovi appuntamenti di MyMy. La soap turca continuerà con la seconda stagione, che sarà distribuita direttamente in streaming, in esclusiva sulla suddetta piattaforma: ecco le trame dei nuovi episodi dal 4. La prima stagione di MyMy(Do?du?un Ev Kaderindir) ha fatto il suo debutto su Canale 5 lo scorso 10 luglio. Nel corso di 39 episodi (12 nel formato originale), la soap turca con Demet Özdemir e ?brahim Çelikkol nei rispettivi ruoli diGosku eKaraca ha appassionato i telespettatori, riscuotendo un ottimo successo. Cosa accadrà nei nuovi episodi di “MyMy”, dal 4– ...

Altre News in Rete:

My Home My Destiny, anticipazioni puntate dal 4 all'8 dicembre in streaming su Mediaset Infinity

Credits: Mediaset Le anticipazioni di MyMy, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla ...

My home my destiny 2, la puntata del 4 dicembre in streaming Mediaset Infinity

My Home My Destiny, replica puntata in streaming del 4 dicembre 2023 – Video Mediaset SuperGuidaTV

My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Da settimane, la narrazione di “My Home My Destiny” ha preso una piega diversa. La serie turca era nata con l’intento di raccontare la storia di un amore combinato tra i due protagonisti di nome Mehdi ...

La nuova segreta di Destiny 2: Rovina della Signora della Guerra

In giornata, Bungie ha rilasciato la seconda segreta dell’anno di Destiny 2: L’Eclissi, “Rovina della Signora della Guerra”. I guardiani che oseranno affrontarla si ritroveranno a confrontarsi con ...