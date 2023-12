(Di lunedì 4 dicembre 2023) Montecatini, Niccolò Ginè stato trasportato al San Jacopo di Pistoia in condizioni disperate: oggi l'autopsia per capire

Altre News in Rete:

Muore a 22 anni per un malore. La tragedia a casa nella notte

Montecatini, Niccolò Ginanni è stato trasportato al San Jacopo di Pistoia in condizioni disperate: oggi l'autopsia per capire

Muore a 47 anni dopo intervento di routine il Resto del Carlino

Stefania Camela, morta a 47 anni dopo l'intervento di routine: malore fatale mentre tornava a casa ilmessaggero.it

Muore a 22 anni per un malore. La tragedia a casa nella notte

Montecatini Terme, 4 dicembre 2023 – Se n’è andato così a 22 anni: un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Le prossime ore serviranno a far luce sulla vicenda, sulle cause di questa ...

Precipita dal Legnone, muore alpinista

È Davide Messa, 51 anni, di origini milanesi, ma residente a Sirone, la vittima della caduta fatale avvenuta ieri, domenica, sul Monte Legnone, nella zona di confine fra le provincie di Lecco e ...