Multe per i padroni di casa | in assenza di CIN arrivano stangate da 8 000 euro

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Con la prossima legge di bilancio il governo dovrebbe aumentare la cedolare secca per gli affitti brevi al 26%. Ma questa non è l’unica novità che interesserà i locatori. Con il decreto anticipi, la Commissione bilancio del Senato ha trovato l’emendamento che introdurrà importanti novità per gli affitti brevi. Senza CIN,fino a 8.000– InformazioneOggi.itIl proprietario di immobili che si avvalgono di questo strumento per affittare case o stanze, dovranno assolutamente mettersi in regola per evitaresalatissime.per idisalatissime Con il decreto anticipi è in arrivo la prima stretta sugli affitti brevi. Ididovranno rispettare delle regole nuove, ma ...