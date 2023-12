Mourinho contro Marcenaro | da Procura Figc avviso conclusione indagini | possibile interrogatorio

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Laha notificato a Joséquesta mattina l’didelleper il procedimento apertolo Special One sulle sue dichiarazioni considerate lesive nei confronti dell’arbitro di Sassuolo-Roma, Matteo(“La sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”), nella conferenza stampa della vigilia. A questo punto l’allenatore portoghese e il club giallorosso dovranno stabilire la propria tattica difensiva. La società ha cinque giorni per presentare le memorie difensive oppure deciderà di far interrogare da Chiné il proprio tecnico prima di un eventuale deferimento, riporta l’Ansa. SportFace.