MotoGP | Jorge Lorenzo punta su Marc Marquez per il titolo nel 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Non sarà facile, ma se dovessi scommettere, punterei su di lui. Non per le singole vittorie, ma proprio per il campionato”.non si tira indietro e indica il suo storico avversariocome principale favorito per il Mondiale, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano iberico AS. L’attuale commentatore tecnico di DAZN Spagna ha poi aggiunto: “Tutto ciò ovviamente se non avrà sfortuna, basta vedere quello che ha fatto suo fratello Alex. Anche se è cresciuto molto ine si è avvicinato al livello di, non ha la stessa magia né il talento di suo fratello. Se Alex è riuscito a fare ciò che abbiamo visto quest’anno, perchénon sarebbe in grado di vincere molte ...