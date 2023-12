Mostro di Firenze | i 4 identikit del serial killer | dal più famoso a quello “anonimo”

Leggi su cultweb

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’deldiè rimasto nell’immaginario collettivo e nella storia della cronaca nera italiana, perché quegli occhi,sguardo sono rimasti impressi in tutti coloro che hanno vissuto in prima persona la psicosi delche uccise 16 persone, tra gli anni ’70 e ’80, ma anche a coloro che hanno seguito il caso sui media. Tuttavia, non è l’unicoche è stato rilasciato in quegli anni, perché ne sono stati rilasciati quattro in tutto, di cui parleremo in questo articolo, tutti legati a storie e testimonianze di rilievo. Il primo, del 1982, il più conosciuto Il primodeldiuscì nell’ottobre del 1982 e raffigurava un uomo ...