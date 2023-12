Mortificati dalla serataccia Napoli | esplode il caso dopo l' Inter | l' ira di Meluso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) "Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi”. Dice così, con molta schiettezza, il direttore sportivo Mauro, ingaggiato in estate da Aurelio de Laurentiis per sostituire il partente Cristiano Giuntoli, ora con lo stesso ruolo alla Juventus. Ilè appena caduto per 3-0 contro l', ma la rabbia è tanta per due episodi al limite. Il primo è il fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, nell'occasione che ha poi portato al gol dell'1-0 di Calhanoglu, il secondo riguarda l'entrata di Acerbi su Osimhen che poteva portare a un possibile calcio di rigore.(ds): “Su Osimhen era rigore, gol Calha viziato da un fallo su Lobotka” Il Var, però, non èvenuto e anche l'arbitro ha ...