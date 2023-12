Morte di Giorgia e Beatrice | dirigenti comunali indagati per omicidio stradale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella notte dell’ 11 luglio del 2022 sull’Olimpica a Roma si è consumata una tragedia:Anzuini eFunariu, 22 e 20 anni sono rimaste uccise in un terribile incidente. Un dramma sul quale sono state svolte indagini, per comprendere se ci siano responsabilità ed eventualmente in capo a chi. A distanza di oltre un anno è arrivata l’iscrizione nel registro deglidi duedel dipartimento comunale Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana per. I periti sono certi: ‘Il guardrail avrebbe salvato la vita delle due ragazze’ Indagini peritali e risultanze investigative sembrano aver appurato che qualora sul tratto di strada dove s’è verificato lo scontro mortale ci fosse stato il guardrail questo avrebbe evitato la tragedia. Un dramma che ...