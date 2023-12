(Di lunedì 4 dicembre 2023) La Direzione Regionale Agricoltura della Regioneha recentemente emesso una nota indirizzata ai Comuni, sollecitando la raccolta di dati sulle perdite e compromissioni causate dalladel. Questa iniziativa mira a fornire una base solida per avanzare richieste di risarcimento. La richiesta danni per ladeinelIl consigliere regionale Vittorio Sambucci, Vice presidente della commissione agricoltura, commenta positivamente l’andamento del processo: “È un altro passo importante dopo l’interesse dimostrato dalla Regione in questi mesi. L’è stato avviato dalla Commissione Agricoltura, da me convocata e presieduta, con una specifica audizione dedicata a questo problema. Sono quindi molto soddisfatto della prosecuzione ...

Moria dei kiwi nel Lazio, partono gli iter per gli aiuti agli imprenditori agricoli

I danni ai coltivatori di kiwi laziali La nota della Direzione Regionale Agricoltura ha invitato i Comuni a raccogliere informazioni sulle perdite subite dagli agricoltori a causa della moria del kiwi ...

