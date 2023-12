Montalto Marina | avviati i lavori di riqualificazione di via Tre Cancelli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023), 4 dicembre 2023 – “Andando allai cittadini si accorgeranno che sono iniziati ididel secondo tratto di via Tre, per un importo totale di Euro 1.022.906,10” – così in una nota stampa l’Ass. Insieme –di Castro e Pescia Romana. “Siamo molto felici poiché verranno realizzati grazie ad un progetto voluto ed approvato dall’Amministrazione Caci per cui la stessa ha ottenuto a novembre 2021 un finanziamento dal Ministero dell’Interno, a valere sulle risorse PNRR “per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” Dopo aver ottenuto il finanziamento l’amministrazione Caci ha provveduto a reinserire il nuovo finanziamento nel piano delle opere pubbliche nel bilancio di previsione a maggio 2022 Dal suo ...