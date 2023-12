Momento verità Al-Jaber | decarbonizzare significa tornare nelle caverne

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ci è voluto un emiratino, Sultan al-, ministro dell’industria e inviato speciale degli Emirati Arabi Uniti per la lotta ai cambiamenti climatici, nella veste quest’anno di ospite della Cop28, per squarciare il velo di ipocrisia della Conferenza annuale dell’Onu sui cambiamenti climatici e smascherare la bufala climatica occidentale. Pietra dello scandalo le sue affermazioni durante una sessione della conferenza riportate dal quotidiano The Guardian e dal Center for Climate Reporting. Ma cosa ha detto di così grave il presidente di questa edizione della Cop28? Sultan al-ha affermato che “non esiste alcuna scienza” che indichi come necessaria l’eliminazione graduale dei combustibili fossili per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Capirai, la decarbonizzazione è l’obiettivo dei climatisti e dei convenuti al summit e ...