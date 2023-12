Modi stravince le elezioni regionali e si lancia verso India2024

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La vittoria a sorpresa nelle(statali) del suo Bharatiya Janata Party (Bjp) è un buon inizio per Narendra, impegnato per la rielezione al governo nel 2024. Oltre 600 milioni di indiani voteranno per la prossima legislatura nell’aprile/maggio 2024, le più grandidel mondo. Ma nel frattempo, nellestatali di domenica, cinque dei 28 stati sono andati alle urne: Rajasthan (68 milioni), Madhya Pradesh (72 milioni), Chhattisgarh (25 milioni), Telangana (35 milioni) e Mizoram (1 milione). Il Bjp di, ha ottenuto il controllo del Rajasthan e del Chhattisgarh battendo il partito del Congresso guidato daiGandhi con un margine ampio e convincente, mantenendo il controllo del Madhya Pradesh. Anche se il Bjp ha perso a Telangana come previsto, ha ...