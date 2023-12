Mobilità verticale ATA | per passare all’Area successiva vale anche il servizio prestato da supplente

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tra le novità in arrivo con la firma definitiva del CCNL 2019-21 e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il ritorno dellaper il personale ATA, la procedura che consente il passaggio all'area immediatamente. L'esperienza, oltre al titolo di studio, sarà requisito necessario per poter partecipare. Varrà ilpre-ruolo? L'articolo .