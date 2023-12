Mo | Conte vede direttrice Unrwa Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Questo pomeriggio, nella sede del Movimento 5 Stelle, Giuseppeha incontrato ladell', Marta Lorenzo Rodriguez. L'incontro, spiega una nota dello staff del leader M5S, è stato l'occasione per fare il punto sul difficile quadro umanitario nella Striscia di Gaza e sull'attività svolta dall'Agenzia in questo delicato momento di crisi militare e umanitaria. L'ex premir ha ribadito "l'impegno del Movimento 5 Stelle a perorare ogni iniziativa politica, in sede nazionale e comunitaria, volta alla salvaguardia della popolazione civile palestinese rinnovando l'auspicio per l'immediato cessate-il-fuoco e la liberazione degli ostaggi ancora detenuti dai miliziani di Hamas".