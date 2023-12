Mo | al Jazeera | ' Idf chiede su X di evacuare Khan Younis | ma residenti non hanno internet'

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gaza, 4 dic. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha invitato idi alcune aree nel centro di, nel sud di Gaza, adpiù a sud. Lo riporta al. Il messaggio, condiviso sull'account arabo dei militari su X, mostra una mappa con Gaza divisa in blocchi numerati, con alcune di queste sezioni evidenziate come zone da. La mappa ha un codice QR che i civili dovrebbero scansionare per verificare se la loro casa cade in uno dei blocchi presi di mira. Ma non è chiaro - rileva l'emittente del Qatar - come idi Gaza possano utilizzare un simile sistema. L'accesso aè estremamente limitato nella Striscia dopo che più di un mese di raid aerei israelianidistrutto le infrastrutture ...

Altre News in Rete:

Gaza, Israele bombarda da nord a sud. Blinken tratta tregua con il Qatar, Unicef: troppi bimbi uccisi

... dopo che le Forze di difesa israeliane () hanno annunciato l'espansione dei combattimenti a sud ... Lo fa sapere Al. Intanto una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri ...

Ultimo'ora: Mo: al Jazeera, 'Idf chiede su X di evacuare Khan Younis ... La Svolta

Attacco di terra esteso anche al Sud della Striscia. Nove morti in un raid di Israele vicino a Rafah - Esercito israeliano: nella notte rilevati colpi di mortaio dal Libano RaiNews

Israel-Hamas war live: hundreds of Palestinians killed as Israel expands ground offensive ‘in all of Gaza Strip’

Israel’s military says its ground troops are operating in the Gaza Strip and, with its air force, have hit ‘approximately 200 Hamas terror targets’. 07:53 Here are some of the latest ...

Tank Idf nel Sud della Striscia: 9 morti vicino a Rafah

Entra in una nuova fase l'operazione di terra di Israele, con i tank arrivati nel sud della Striscia. Almeno nove persone nella notte sarebbero morte in un raid su un edificio residenziale vicino Rafa ...