Milano | condannato l’agente immobiliare che drogava e violentava donne

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Aper aver drogato e violentatosono stati inflitti sei anni di carcere all’ex agente, Omar Confalonieri. L’uomo era stato giàin secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e aver abusato della donna. È imputato per altri cinque casi di presunte violenze che avrebbe commesso con lo stesso schema. Condannata anche la moglie dell’uomo a 4 anni accusata di concorso in due delle violenze ipotizzate. Omar Confalonieri Il giudice ha deciso di assolvere in base al secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedura penale, quello relativo alla mancanza insufficienza o contraddittorietà della prova, l’uomo per due episodi, e la donna per uno in concorso con il marito. Per un terzo episodio, sui ...