Altre News in Rete:

Il 'Paradiso Perduto' del Napoli

E soprattutto senza Kim, checché ne dica, si becca e si va a casa se lo sostituisci uno ... Oggi ilviaggia con 9 gol di differenza reti e l'anno scorso ne aveva 12, uno 0,64 contro ...

Milan, Marchegiani: “Maldini Un’ingiustizia! Ecco dov’è il problema…” Pianeta Milan

Marchegiani su Maldini: "Quando le bandiere entrano in società sono viste come figure ingombranti.... Milan News

Sky, Marchegiani surreale: "Lobotka si lascia cadere, non è fallo"

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Inter: "C'è fallo sul primo gol Per me, no. Se l'arbitro lo avesse fischiato, ...

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato della rosa del Milan di Stefano Pioli: i rossoneri strutturati per il doppio impegno

Ospite a Sky, Paolo Condò ha parlato così del Milan: «Il giorno dopo il ko contro il Dortmund sono partiti i calcoli su cosa convenga fare. La risposta non può che essere ambiziosa, perché la rosa ...