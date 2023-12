Milan | Leao | “Sto bene ma non vogliamo correre rischi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A margine del Gran Gala del Calcio Aic, la stella delRafaelha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua condizione e del recupero dall’infortunio: “Sto, la lesione non è grave ma non bisognaare perché il campionato è lungo. Dobbiamo lavorare step by step, non sento dolore ma mi sto prendendo un altro po’ di tempo per rientrare al 100% e aiutare la squadra. Spero di tornare presto“. Il portoghese ha poi aggiunto: “La squadra sta, stiamo tornando a vincere in casa. Mi fido dei ragazzi, abbiamo preso giocatori di grande qualità“. SportFace.