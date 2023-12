Milan | Krunic spinge per la cessione | la situazione

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le ultime sul futuro di Rade, centrocampista del, in vista del calciomercato di gennaio. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, il futuro di Radesembra essere sempre più lontano dal. Il Fenerbahce, dopo il tentativo la scorsa estate, è infatti pronto a riprovarci nella sessione invernale di mercato. Questa volta però il centrocampista sembrerebbere verso il trasferimento in Turchia. Il bosniaco vedrebbe infatti il suo stipendio raddoppiato rispetto a quello percepito in rossonero. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

