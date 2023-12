Milan-Frosinone | Maignan striglia Theo Hernandez a fine match | Video

Altre News in Rete:

HIGHLIGHTS Napoli - Inter 0 - 3: Inzaghi cala il tris, furia azzurra su Massa

... 44' Calhanoglu, 61' Barella, 85 ThuramCLASSIFICA SERIE A: Inter 35, Juventus 33,29, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta* 20, Lazio 20,18, Monza 18, Torino* 16, ...

Theo Hernandez super in Milan-Frosinone da centrale: lo dimostrano i numeri (FOTO) MilanLive.it

Serie A, i risultati della 14^: l'Inter cala il tris in casa Napoli, è primo posto

Prima sconfitta tra le mura amiche per il Monza, che riacciuffa la Juventus nel recupero per capitolare sotto i colpi di Gatti ...

Milan - Frosinone 3-1, la sintesi della partita

Reti di Jovic, Pulisic e Tomori per i rossoneri, Brescianini accorcia le distanze per i canarini. Pioli: "Serve accelerare se vogliamo lottare per le prime posizioni". Di Francesco: "Loro sono stati p ...