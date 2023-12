Milan-Frosinone | analisi tattica | ennesimo sistema di gioco di Pioli

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Considerando le varie indisponibilità (tra squalifiche e infortuni), si può dire che in ogni partitastia escogitando un nuovodiper il suoacciaccato. Contro la formazione ciociara,, teoricamente, è tornato al 4-3-3 (dopo il 4-2-3-1 in Champions), ma ildiche poi vediamo in campo non rispetta quasi mai quello annunciato sulla carta. Contro il, infatti, si può parlare più di un 3-1-5-1. Contro ilha dovuto adattare la fase di possesso palla alla nuova posizione di Theo (e alle sue caratteristiche). Dal momento che il francese, per la sua natura di terzino, tende ad allargarsi molto sulla prima costruzione, la catena di sinistra si muoveva ...