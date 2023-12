Milan al Gran Galà del Calcio | tutti i candidati rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ci sarà tantoaldelorganizzato dall’AIC, Associazione Italiana Calciatori. Questa sera verranno infatti premiati i migliori giocatori della Serie A 2022/2023, e tra iper i vari premi ci sono anche quattro giocatori. Maignan, Tomori, Theo Hernandez e Leao potrebbero entrare nella top 11 della stagione ed essere premiati. La concorrenza è però agguerrita e non è detto chee quattro riusciranno a entrare nella squadra della stagione dell’AIC. Maignan in porta se la dovrà vedere con Onana e Vicario, ex portieri di Inter e Empoli ora al Manchester United e al Tottenham. In difesa, invece, Theo Hernandez e Tomori sono in ballottaggio con Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Dumfries e Kim. Leao è stato inserito nella ...