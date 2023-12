Altre News in Rete:

Micol Olivieri sbotta contro gli haters: 'Stamattina ho pianto'

Ogni giorno, il mondo dei social si popola dei cosiddetti ' haters ' , utenti che spesso approfittano dell'anonimato per attaccare duramente altre persone. Negli ultimi giorni,è stata travolta da una grande ondata d'odio. Nota per aver interpretato Alice nella famosa serie televisiva I Cesaroni , attualmente svolge il lavoro di influencer. Proprio in questi ...

Micol Olivieri, lutto per l'attrice dei Cesaroni: «La prevenzione ... leggo.it

Micol Olivieri in lacrime, per gli hater è tutta rifatta: «Vivete di pregiudizi, la cattiveria non la tollero» ilmattino.it

Micol Olivieri, lutto per l'attrice dei "Cesaroni": «La prevenzione avrebbe fatto la differenza»

Micol Olivieri ha raccontato ai suoi fan che sta affrontando un momento molto delicato a causa di un lutto vicino a lei che l'ha sconvolta. «Ci rivediamo al mare», ha ...

Pescara, la morte di Barbara Paolone: attori e vip al funerale. Il marito Olivieri: «Ti amerò per sempre»

Presenti anche gli attori Marco Bocci, Laura Chiatti, Mariangela D’Abbraccio, Jonis Bascir, Micol Olivieri, il produttore Stefano Francioni con la compagna Sara, tanti personaggi dello spettacolo e ...