“Mi riempiva di like” la disperazione della tiktoker | il retroscena scioccante su Jannik Sinner

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Midi” la: che cosa è successo in passato cone perché fa discutere ora. Dopo la straripante vittoria in coppa Davis,è diventato un eroe nazionale di altissimo livello, un profilo conosciuto in tutto il mondo ed esploso definitivamente nel panorama tennistico italiano. L’altoatesino ha regalato una grande impresa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nel suo video, che ha raccolto quasi 500.000 visualizzazioni, ha illustrato cosa è successo: 'Nel 2020 Sinner midi, mi sono lasciata sfuggire l'occasione '. Nella descrizione ha ...

«Nel 2020 Jannik mi riempiva di "like", mi sono fatta sfuggire l'occasione»

