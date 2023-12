Meteo | neve anche in pianura poi arriva il ciclone dell’Immacolata

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Da martedì la perturbazione abbandonerà il Nord per concentrarsi sul Centro-Sud tirrenico. L’8 dicembre un nuovo vortice freddo piomberà sull’Italia

Altre News in Rete:

Neve in pianura, poi maltempo con il ciclone dell'Immacolata: ecco dove, previsioni meteo

Due vortici ciclonici interesseranno l'Italia i prossimi sette giorni. Secondo le previsionidi oggi 4 dicembre 2023, il primo porterà un po' diin pianura mentre il secondo, atteso per venerdì 8 dicembre giorno dell'Immacolata, provocherà una forte fase di maltempo su alcune ...

Meteo. Nuova perturbazione verso l'Italia con neve a bassa quota. Situazione e previsione prossime ore 3bmeteo

Meteo, oggi arriva Big Snow al Nord. Da Torino a Milano, ecco dove è prevista la neve Sky Tg24

Meteo Trento: oggi neve debole, Martedì 5 e Mercoledì 6 nubi sparse

Meteo Trento 3 giorni Lunedì 4 Dicembre: giornata caratterizzata da deboli precipitazioni nevose, minima -3°C, massima 3°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo coperto al mattino, deboli rovesci di ...

Meteo. Nuova perturbazione verso l'Italia con neve a bassa quota. Situazione e previsione prossime ore

Qualche fenomeno più consistente atteso dal pomeriggio in Liguria sul settore di Ponente, in serata anche su quello di Levante, con neve sull'entroterra a partire ... Per tutti i dettagli entra nella ...