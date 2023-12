Meteo | le previsioni in Campania per lunedì 4 dicembre 2023

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1641m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a ...

Porto Recanati: forte vento, alberi caduti e divelta la tettoia degli scavi archeologici di Santa Maria in Potenza

1' di lettura 02/12/2023 - Gentili concittadine e concittadini, come purtroppo annunciato dalle, questa mattina la nostra Città è stata colpita da forti venti che stanno anche causando diverse tipologie di danni. Varie risorse arboree sono state colpite cedendo in parte in più ...

Meteo, previsioni Veneto e Fvg. Ancora maltempo, ma con un giorno di tregua. In Fvg allerta gialla fino a dome ilgazzettino.it

Dove nevica oggi, anche a bassa quota

È successo non solo in montagna, ma anche in zone pianeggianti come in Val Padana, specie quella occidentale. Ma vediamo le previsioni meteo nel dettaglio. Oggi un vortice di bassa pressione, ...

Meteo, neve in arrivo al Nord da oggi: fiocchi in pianura da Milano a Torino, allerta gialla in Liguria

Meteo, arriva la neve a Nord. Un vortice di aria fredda sta transitando sull'Italia accompagnato da raffiche di vento molto intensi. La perturbazione porterà un ulteriore crollo ...