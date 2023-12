Mentre l’Europa si interroga | l’Italia vuole investire quasi un miliardo sull’AI

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sull’intelligenza artificiale, le sue applicazioni e i possibili rischi si riflette parecchio nel mondo. Dopo un primo periodo di investimenti entusiastici nella novità, ci si è fermati a riflettere sulle possibili conseguenze poco gradite dello sviluppo incontrollato di questo tipo di tecnologie. Il governo italianouna fetta di questa torta e, attualmente, punta aun(circa 800 milioni di euro, sembrerebbe) nell’ambito. Peccato che scelga di farlo, evidentemente, nel momento in cuidubita e cerca di tirare il freno (soprattutto per quello che riguarda la violazione dei diritti dei singoli lato privacy e lato autore) con provvedimenti come l’AI Act. LEGGI ANCHE >>> ChatGPT rivela dati personali: in che modo? Gli esempi dello studio Intelligenza ...