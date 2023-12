Meluso | «Osimhen ha detto di essere stato toccato Ci vuole uniformità di giudizio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Al termine di Napoli-Inter il direttore sportivoha parlato al posto del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza «Il mister non è venuto perchè avrebbe potuto rimarcare troppo gli episodi arbitrali, noi lo vogliamo in panchina e ha preferito non venire. Ci sono io a parlare perchè credo sia stata fortemente condizionata da una cattiva giornata dell’arbitro Massa. La squadra ha fatto un’ottima gara, poi questo gol preso èviziato da una sicura cintura su Lobotka, il fallo ha condizionato psicologicamente la squadra che si è trovata 0-1 dopo aver fatto 42-43 minuti in quella maniera. La botta la sentirebbe chiunque. Poi l’arbitraggio all’inglese qualche ammonizione in più c’era. Sul contatto suil VAR c’è per richiamare quando c’è qualcosa di non sicuro, non rivederlo èun errore. Lo ...