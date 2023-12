Meluso | «Napoli-Inter condizionata da Massa Cintura su Lobotka»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Walter Mazzarri si rifiuta divenire in conferenza stampa dopo, come forma di protesta a presunti errori arbitrali. Si presenta, dunque, Mauroche avanza delle critiche all’arbitro. LAMENTELE – Mauro, contesta l’arbitraggio diin conferenza stampa. Così al termine diil direttore sportivo del club partenopeo: «Credo che sia stata fortementedall’arbitro. Credo che ilabbia fatto un ottima gara e soprattutto un ottimo primo tempo. Poi questo gol preso, iniziato da una sicurasu. Il rigore su Osimhen? Sono convintissimo che il VAR ce lo abbiamo apposta per ...