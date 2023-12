Meloni non ha ancora nominato il suo nuovo consigliere diplomatico

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Da un mese l'incarico è vacante: il governo cerca di sopperire in vari modi, mentre ci sono due guerre in corso e un G7 da organizzare

Sciopero di medici e infermieri. Il presidente della Federazione ci spiega perché si fermano

I camici bianchi hanno deciso di incrociare le braccia contro la manovra del governoche ha imposto tagli alla sanità in uno scenario già drammatico di carenza di personale, ...le attività ...

Per Meloni non c’è scontro sulla giustizia. E accusa “una piccola parte di magistratura che… Il Fatto Quotidiano

Meloni: “Non c’è scontro sulla giustizia, ma alcuni magistrati contrastano misure del governo” la Repubblica

Dopo un anno di Governo Meloni mancano politiche su temi fondamentali come la salute

Dopo un anno di Governo Meloni appare purtroppo evidente che ridurre le diseguaglianze non è né una priorità né un obbiettivo della maggioranza. Anzi, molte scelte fatte, anche con l’ultima Legge di ...

Governo pronto a cambiare le regole sulle donazioni: le case si potranno vendere

Nel caso in cui non ci sia un accordo tra le parti è necessario dare via ad un lungo iter di perizie. In sintesi In quale modo verrà modificata la normativa che regolamenta le donazioni, se passerà la ...