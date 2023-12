Melissa Satta fa più male di una studentessa? | Matteo Berrettini | Adriano Panatta si scatena

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Già,è uno che dice sempre quel che pensa. E lo stiamo (ri)vedendo in questi giorni, quelli dei trionfi di Jannik Sinner, giorni in cui la presenza mediatica del capitano degli azzurri che trionfarono in Coppa Davis nel 1976 è tornato prepotentemente al centro della scena. E ora, ecco chedice la sua anche sulle illazioni che hanno colpito, il tennista accusato di aver compromesso la sua carriera a causa delle... donne. Accuse miserrime, contro le quali si è scagliata anche la sua compagna,. Secondo, che della "dolce vita" ai tempi del suo agonismo fu un simbolo, sono tutte balle. "Secondo me lui non fa niente di particolare, che torto è quello di avere una bella e conosciuta ragazza? ...