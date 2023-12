Medici e infermieri incrociano le braccia | sciopero nazionale di 24 ore

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dicembre 2023 – A rischio operazioni e visite specialistiche: martedì 5 dicembre 2023 sono 1,5 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lodi 24 ore dei, dirigenti sanitari e degliindetto per domani, contro la Manovra 2024 e in particolare il taglio delle pensioni. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici – circa 30mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati – le visite specialistiche pari a 180 mila e gli esami radiografici previsti circa 50mila. Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d’urgenza, evidenziano i sindacati che hanno proclamato lo, Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto il sindacato Nursing Up. L’astensione dal lavoro coinvolgerà circa la metà ...