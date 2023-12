“Mazzarri preso in giro dallo spogliatoio dell’Inter” | il giallo social impazza sul web – FOTO

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pesante e immeritata sconfitta quella subita dal Napoli al Maradona contro l’Inter, in un passaggio di consegne sembrato scontato. Esce con le ossa rottescontro diretto con l’Inter il Napoli di Walter. Gli azzurri, nonostante un’ottima prestazione in cui probabilmente avrebbero meritato di più, perdono l’ennesimo scontro diretto stagionale vedendo allontanarsi di ben 11 punti la vetta. Un super Sommer, che già dopo pochi minuti si è reso protagonista di una bellissima parata su Elmas, ha tenuto a galla i nerazzurri, che hanno poi colpiti nei momenti migliori dei campioni d’Italia. Su tutte, la rete di Hakan Çalhano?lu, che proprio al calare del primo tempo con un gran destro ha indirizzato la sfida verso la vittoria per i suoi. Ha fatto tanto discutere anche l’arbitraggio di Davide Massa, autore di almeno un errore macroscopico, ...

