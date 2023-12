Maxi frode fiscale nel sud Pontino | fatture false per 3 milioni di euro | scatta il sequestro

(Di lunedì 4 dicembre 2023)per circa 3didi società operanti nel Sud. Le indagini della Finanza hanno smascherato 5 ditte individuali e 14 imprese operanti nel settore edile, ristorazione, commercio al dettaglio e servizi, che avrebbero frodato il fisco. Tutte attività che sarebbero riconducibili a un unico commercialista formiano. Ilpreventivo di oltre mezzo milione diNell’ambito della diuturna azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali posta in essere dai Finanzieri del Comando Provinciale Latina, le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia hanno eseguito un decreto dipreventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre mezzo milione diper ...

