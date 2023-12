Mauro Zanon | una regia dietro il jihad in Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Armand pour-Miyandoab, il 26enne francese di origini iraniane che sabato sera, nei pressi della Tour Eiffel a Parigi, ha ucciso un turista tedesco al grido di “Allah Akbar” davanti alla moglie e ferito altre due persone, un cittadino inglese e uno francese, non era certo sconosciuto alla Dgsi, l'intelligence interna. Era uno schedato “S” per radicalizzazione, era cioè presente nel registro delle persone considerate ad alto rischio per la sicurezza dello Stato, nel 2016 aveva manifestato apertamente il suo desiderio di fare ilin Siria e lo stesso anno aveva progettato un attentato in un centro commerciale del quartiere d'affari La Defense, a ovest di Parigi: fu fermato in tempo e condannato a quattro anni di prigione per quel piano. Ma l'uomo, nato a Neuilly-sur-Seine da genitori iraniani non musulmani che avevano lasciato l'Iran per sfuggire al regime dei ...