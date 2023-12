Mauro | «Var? Ci sono episodi allucinanti contro la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Le parole di Massimo, ex giocatore dellantus e noto opinionista, sulla stagione dei bianconeri. I dettagli Massimo, ex giocatore dellantus, ha parlato a Mediaset della lotta scudetto e dell’operato del. SCUDETTO – «La partita con il Monza? Quello che aveva fatto la frittata risolve la partita all’ultimo secondo: questo si traduce in grinta e mentalità. Per me lanon è da Scudetto ma Allegri sta usando intelligenza e umiltà. Questa è la tattica migliore per reggere il confronto con l’Inter».– «Prendiamo tutti gli errori chestati fatti a danno della, cistate delle cosein cui ilnon è intervenuto». LEGGI ...