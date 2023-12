Matteo Di Pietro | chiesto il giudizio immediato per lo youtuber dei TheBordeline sull’incidente a Casal Palocco

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ilperDi, il ragazzo accusato di omicidio stradale e lesioni per la morte del piccolo Manuel. Il 14 giugno scorso il 20enne era alla guida del Suv Lamborghini, che aveva noleggiato con altri ragazzi del collettivo diTheBorderline, quando atravolse una Smart su cui erano a bordo il bambino di cinque anni, assieme alla madre e alla sorellina. Ai domiciliari dallo scorso giugno, Diaveva ammesso al gip prima della convalida del fermo: «La mia vita è rovinata, vorrei tornare indietro ma non è possibile». Secondo quanto emerso dalle indagini, il suv guidato da Diviaggiava a 140 chilometri all’ora, in un tratto di strada in cui il limite era ...