Mattarella “Servono misure a sostegno della montagna”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Come è naturale, nuove sfide si aggiungono oggi, imposte dai mutamenti climatici e dalla struttura demografica del Paese, sfide che rilanciano la questionetutela ambientale come centrale per la sopravvivenza e il progresso di tante parti d'Italia e dell'intero Paese. Le alluvioni continuano a ricordarcelo, con i loro lutti e le distruzioni”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, incontrando una delegazione dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), guidata dal presidente Marco Bussone.“A questo scopo è lecito interrogarsi su quali debbano essere gli strumenti più opportuni per affrontarle e, insieme, dare risposta alla possibilità di inverare il dettato costituzionale circa la specificità riconosciuta nella Costituzione alla– ha aggiunto il ...