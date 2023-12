Maschi mollaccioni e smidollati | Vannacci a valanga contro le femministe

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il generale Robertoora capo di stato maggiore del Comfoter, il comando delle forze operative terrestri, in un passaggio della lunga intervista a La Stampa, riflette sul femminicidio di Giulia Cecchettin: "Prima di tutto non mi piace chiamarlo femminicidio. Perché chiamare l'omicidio di una donna in modo diverso. C'è in qualsiasi omicidio una matrice precisa". E ancora: "Si parla da anni di femminicidi, eppure le donne continuano a venire uccise. Mi sembra più importante evidenziare che siamo tutti uguali davanti alla violenza". "Il paradosso - aggiunge - è che pensare che la responsabilità di quella che chiamiamo cultura patriarcale sia di uomini forti e prevaricatori: è il contrario. Sono gli uomini deboli a fare del male alle donne. Noi educhiamo uomini deboli, non uomini forti. Quelli che ammazzano le donne sono uomini che non sanno stare da soli, che ...