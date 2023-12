Marsiglia-Lione | Gattuso | “Esonero Grosso? Fa parte del nostro lavoro”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo la vittoria in settimana nella partita di Europa League contro l’Ajax, Ildi Gennarobatte il Rennes e dà proseguo al momento alla striscia di risultati utili consecutivi. La prossima sfida che attende la squadra del tecnico italiano, é il recupero della sfida contro il, in programma mercoledì, partita che fu rinviata per l’assalto al pullman deldei tifosi del. Nella conferenza stampa della vigilia, l’ex centrocampista del Milan e della nazionale ha colto l’occasione per parlare dell’di Fabioe degli ennesimi incidenti in Francia, che hanno causato la morte di un tifoso del Nantes nel weekend: “L’non mi piace, ma fadel...