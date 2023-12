Marotta | «Importante prestazione a Napoli Allestito gruppo forte»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha parlato al Gran Galà del Calcio 2023 intercettato dai colleghi di Sport Mediaset. L’AD dell’Inter soddisfatto per il modello nerazzurro. SODDISFAZIONI ? Beppecontento delladell’Inter a: «Al di là del risultato molto, è stata importantissima lae il modo con cui siamo arrivati alla vittoria. L’allenatore sta dimostrando di essere molto bravo e i ragazzi bravi a seguire le sue indicazioni. Juventus tra le favorite come Milan,e anche altre lì perché siamo in una fase interlocutoria. Ma l’Inter deve continuare su questa strada per regalarci tante soddisfazioni». MODELLO ? Ancorasulla forza del club: «Mercato? Accanto ad una squadrain campo, ce n’è una ...