Mario Balotelli | l' impensabile reazione del calciatore contro Ilary Blasi

Leggi su today

(Di lunedì 4 dicembre 2023) "Unica" diè diventato un caso mediatico. Tutti ne parlano, anche chi non l'ha visto, e così i commenti sulle dichiarazioni della presentatrice dell'Isola dei Famosi si sono moltiplicati. Ieri pomeriggio, 3 domenica, in occasione della messa in onda dell'intervista dia...