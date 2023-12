Marcia | quattro giornate di test per gli azzurri | analizzato modello staffetta mista in ottica Parigi 2024

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In archivio lediper l’analisi delprestativo delladi, inserita all’interno del programma dei Giochi di. Presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castel Porziano è stato infatti simulato il nuovo format, con un uomo e una donna che si sono alternati come da regolamento sui 42,190 metri. A tale progetto di studio hanno preso parte dieci: Antonella Palmisano, Valentina Trapletti, Sara Vitiello, Alexandrina Mihai, Federica Curiazzi, Massimo Stano, Francesco Fortunato, Andrea Agrusti, Andrea Cosi e Riccardo Orsoni. “I tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, con l’aiuto e sotto la supervisione dello staff ...

Altre News in Rete:

Frignano, in giro con attrezzi da scasso e chiave elettronica per rubare auto: fermati dai carabinieri

0 Si aggiravano in piena notte a bordo di una Toyota con targa tedesca, rallentando lain prossimità di alcune autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via, quando ioccupanti del mezzo hanno insospettito i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta che, proprio ...

Marcia, quattro giorni di test per 10 azzurri: simulato il nuovo format ... CONI

Ex Ilva, dal 4 dicembre stop all’altoforno 2. Il siderurgico di Taranto scende ad un solo impianto ... Il Sole 24 ORE

Atletica, gli azzurri della marcia testano il format olimpico della staffetta mista

Da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre 10 azzurri della marcia hanno affrontato quattro giorni di lavoro per testare il format olimpico della staffetta mista, nuova specialità che andrà a sostit ...

Il Padova pareggia in casa contro il Lumezzane, resta secondo ma si allontana dalla vetta

Quattro punti separano ora i biancoscudati dalla capolista Mantova. Il vantaggio dopo appena sei minuti, ma non basta ...