Marchesi | «Inter squadra più forte! Thuram interessante»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Rino, ex allenatore – tra le altre -, anche dell’nella stagione 1982-83, in unvento a Radio Anch’io Sport ha espresso la propria opinione riguardo laattuale allenata da Simone Inzaghi, reduce da una grande vittoria in casa del Napoli. GRANDE PRESTAZIONE – Rinoparla così dell’prima in classifica: «La conferma che l’in questo momento è lapiù forte e con una rosa di giocatori che può alternare. La Juventus però non avendo le coppe può essere unache se la gioca, ma non bisogna mai trascurare il Milan, che può fare molto bene riuscendo a recuperare tutti i giocatori. Mentre per il Napoli la verità è che pur giocando bene, al Napoli manca la miglior condizione fisica di ...