(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il ministro Ciriani: "Su maxiemendamento non ci sarà blindatura totale. Probabiliin Commissione entro settimana" Sulla, "adesso ilpresenterà i suoie poi ci sarà il dibattito parlamentare. Non ci sarà una chiusura delsu tutto con una blindatura finale. Cerchiamo di ascoltare anche le sensibilità espresse dall'opposizione".

Altre News in Rete:

Manovra 2024, da pensioni medici a emendamenti: le ultime news del governo

Il ministro Ciriani: "Su maxiemendamento non ci sarà blindatura totale. Probabili emendamenti governo in Commissione entro settimana" Sulla, "adesso il governo presenterà i suoi emendamenti e poi ci sarà il dibattito parlamentare. Non ci sarà una chiusura del governo su tutto con una blindatura finale. Cerchiamo di ascoltare ...

Quali pensioni saranno tagliate nel 2024 e quali no con la nuova manovra finanziaria Fanpage.it

Manovra prosegue iter: previsto maxiemendamento. Da Federfarma le stime sulla nuova remunerazione Farmacista33

Nasce la nuova Panda elettrica, ma sarà prodotta in Serbia

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, incontrò già Vucic nella capitale serba nell’aprile del 2022 il Ceo di Stellantis, annunciando che Stellantis avrebbe prodotto dal 2024 un nuovo modello di auto ...

Manovra 2024, da pensioni medici a emendamenti: le ultime news del governo

Le risposte del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani dopo la riunione del governo con i capigruppo di maggioranza e opposizione al Senato ...